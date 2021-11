"Puzzer espulso da Roma per un anno". Giordano su Rete4 svela il Daspo per il leader dei no pass

02 novembre 2021 a

L'indiscrezione bomba la regala Mario Giordano su Rete4: il conduttore di Fuori dal Coro rivela in diretta che "Stefano Puzzer è stato in Questura per 5 ore. Avrebbe ricevuto il Daspo: per un anno non può tornare a Roma". Un'indiscrezione che poi, con il passare dei minuti, ha trovato conferma.

Puzzer con il banchetto a Roma, Gasparri: "E' in stato confusionale"

Puzzer, referente dei portuali di Trieste, è stato denunciato per manifestazione non preavvisata. Inoltre la Questura di Roma nei suoi confronti ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno da Roma, con provvedimento motivato e intimandogli di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di domani. In caso di violazione commetterá un nuovo reato. Questa mattina Puzzer aveva posizionato un banchetto e protestato contro il Green pass. In breve tempo ha attirato una folla di alcune centinaia di persone, tutte contrarie al Green pass. Sul posto personale della Digos e della Polizia scientifica per monitorare e riprendere tutte le fasi della manifestazione. Puzzer sarà quindi denunciato per manifestazione non preavvisata e sono in corso ulteriori analisi per verificare se ci sono situazioni penalmente rilevabili di altre persone.

Stefano Puzzer è stato in questura per 5 ore. Avrebbe ricevuto il Daspo: per un anno non può tornare a Roma#Fuoridalcoro pic.twitter.com/N1RJWKRr47 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 2, 2021

"Possiamo tranquillizzare chi è a casa e anche i miei parenti, sono stato portato in questura per accertamenti, e lo dico senza fronzoli, sono stato trattato molto gentilmente e molto umanamente, anche perché hanno capito che sono una brava persona. Mi è stata imputato che la manifestazione non è autorizzata e c’è un altro provvedimento di cui parlerò domani con il mio avvocato o questa sera dopo questa telefonata. Volevo dire a tutti che non è successo niente di che, di stare tutti tranquilli, vorrei tranquillizzare anche la piazza e ringrazio veramente con il cuore e forse qualcuno storcerà il naso, le forze dell’ordine per come mi hanno trattato" ha Puzzer al telefono nel corso della trasmissione di Rete4.

Pregliasco sulle proteste: "Mettano la mascherina e rispettino le distanze"

