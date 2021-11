Val Gardena, sparisce per vent'anni poi torna e cerca di uccidere il fratello a coltellate

02 novembre 2021 a

Era sparito nel nulla una ventina d'anni fa, facendo perdere le sue tracce per tutto questo periodo. Poi venerdì sera è tornato in Val Gardena, è entrato nell'abitazione di suo fratello per aggredirlo con un coltello, ferendo anche la cognata. In queste ore gli inquirenti hanno fatto luce sui retroscena dell'accoltellamento di sabato sera a Selva di Val Gardena. Oggi l'udienza di convalida per il 42enne Ivo Rabanser.

Ma chi è Ivo Rabanser? Nessuno lo aveva più visto negli ultimi venti anni. Fuggito di casa, venne cercato a lungo dai familiari anche attraverso la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Invano. Di lui si era praticamente persa ogni traccia fino a sabato sera quando all’improvviso e inaspettatamente Ivo si è presentato alla porta della casa di suo fratello minore Martin, L’esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che non vi sia stata nemmeno una discussione: Ivo Rabanser, armato di coltello, appena entrato in casa del fratello Martin si sarebbe subito avventato su di lui, colpendolo varie volte e provocandogli gravi ferite. Ha colpito solo di striscio, invece, la cognata Monika, che è riuscita a scappare dai vicini di casa, portando con sé anche il figlio, per dare l’allarme alla centrale di emergenza 112. Martin - le sue condizioni migliorano - è fuori pericolo. Sua moglie Monika Lardschneider era invece stata dimessa dopo la medicazione delle ferite superficiali.

Sul posto,dopo pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Gardena e del nucleo operativo della Compagnia di Ortisei, che sono riusciti a bloccare in tempo Ivo Rabanser, evitando così che portasse a compimento l’intento omicida. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasportato nel carcere di Bolzano. Ma perché questo tentato omicidio? Potrebbe trattarsi di una rabbia covata durante gli anni della sua assenza da Selva, per qualche motivo personale, Le indagini proveranno a chiarire.

