Accoltellato ragazzo di 17 anni, fendenti al braccio e alla schiena: i dettagli dell'aggressione

Notte di violenza a Milano. Un ragazzo di 17 anni è stato ferito gravemente in viale Ungheria: colpito con tre coltellate è al San Raffaele in condizioni critiche. Un fatto gravissimo avvenuto nella notte di Halloween che ha fatto registrare a Milano un record di risse, aggressioni, incidenti e interventi del 118 per persone ubriache che si sono sentite male, tra cui molti giovanissimi. "Ancora una volta, e con maggiore evidenza nella notte dei festeggiamenti di Halloween, Milano è stata abbandonata a se stessa e ha fatto registrare un bilancio da bollettino di guerra", ha dichiarato Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale.

Il 17enne è stato colpito con tre fendenti alla schiena e al braccio ed è stato ritrovato in fin di vita in mezzo alla strada. Sul caso sta indagando la polizia. Secondo le prime ricostruzioni il diciassettenne, con precedenti minori a suo carico, intorno alle 4,45 stava rientrando a casa a bordo del bus 27. Quando è sceso in via Mecenate all'angolo con viale Ungheria si sarebbe accorto di non avere più il cellulare. A quel punto si sarebbe rivolto a due altri passeggeri scesi con lui alla stessa fermata, due ragazzi di 20 e 21 anni, chiedendo conto del proprio telefono, probabilmente accusandoli del furto.

E' in questo contesto che un quarto ragazzo, che nessuno dei tre sembrava conoscere, si sarebbe inserito nella contesa e avrebbe sferrato i tre fendenti alla vittima. Sono stati i due ventenni a dare l'allarme. La polizia sta sentendo gli interessati e i testimoni per accertare cosa sia effettivamente accaduto. "Quando il centrodestra governava Milano avevamo schierato ogni notte 19 pattuglie e altri 50 agenti in aggiunta per il rispetto delle ordinanze coprifuoco. Invece il centrosinistra continua a fare annunci sulla futura assunzione di vigili - i 500 agenti promessi dal sindaco Sala - e resta, però, con solo 3 pattuglie in servizio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti", ha aggiunto De Corato.

