Rave party con 6.000 persone a Torino organizzato via Telegram, sul posto i carabinieri

Galeotta la chat Telegram, per un rave party organizzato alle porte di Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalla tarda serata di sabato 30 ottobre sono arrivate nella zona circa 5-6mila persone per partecipare al rave, promosso appunto via Telegram, in un’area industriale abbandonata.

Poco dopo l'una di notte di domenica 31, per permettere l'intervento delle forze dell'ordine sul posto, è stato necessario bloccare le strade in zona Stupinigi e Beinasco, e la tangenziale di Torino. Sul posto i carabinieri. Da segnalare come si sia sviluppato un blocco stradale nei pressi dell'incrocio tra Viale Torino e via XXV Aprile a Stupinigi. Non è la prima volta che la zona tra Nichelino e Borgaretto viene scelta come meta dai raver.

