Marco Penza, il volontario che salvava le tartarughe annegato in Costa Rica. Raccolta fondi per rimpatrio salma

Marco Penza, volontario brianzolo, è scomparso in Costa Rica. L'italiano, 27 anni, è annegato nelle acque al largo dello stato che si affaccia sui Caraibi mentre nuotava. Marco si trovava nell'America Centrale da una decina di giorni impegnato come volontario con una organizzazione che si occupa di salvaguardia delle tartarughe. Il suo corpo non è ancora stato trovato e la guardia costiera è ancora alla ricerca nell'Oceano Pacifico.

Marco, residente a Limbiate, tra Milano e la Brianza, non è più riemerso dall’Oceano. "Questo fondo è per il nostro amico Marco, scomparso in Costa Rica.." è la raccolta di aiuti sulla piattaforma Go fund me (stamani il bilancio è di circa 7.500 euro). Marco non aveva assicurazione sanitaria e servono soldi per sostenere le ricerche e pagare le spese per il rimpatrio della salma. Il padre e il fratello di Penza sono partiti alla volta della Costa Rica. "Marco amava le tartarughe e ha avuto momenti felici qui — scrivono gli amici volontari nella lettera-appello su Go Fund Me — È stato colpito da una grande onda e noi altri abbiamo fatto tutto il possibile, ma non siamo riusciti a salvarlo". L’impegno, ora, è quello di riportare la salma del giovane in Italia "così che possa riposare in pace nella sua città natale". A Limbiate lo aspettano.

