Alberto Genovese, il racconto di una ragazza abusata ai festini: "Sono stata drogata, non ricordo niente" | Video

Un racconto scioccante quello di una ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 9,55.

Il racconto della ragazza stuprata

I fatti sono legati al processo su Alberto Genovese, l'imprenditore finito nei guai per i festini a base di sesso e droga nei suoi appartamenti, su tutti quello di Milano, dall'ormai famigerata Terrazza Sentimento.

Il racconto della ragazza, intervistato dall'inviato della trasmissione, è raccapricciante: "Non mi ricordo niente di 5 ore della mia vita - ha spiegato - sono andata in montagna con un'amica, a questa festa dove praticamente non conoscevo nessuno e mi sono ritrovata la mattina dopo stordita nel letto, ma vestita. Poi quando sono andata in ospedale mi hanno detto che avevo avuto un rapporto sessuale senza protezione. Penso che mi abbiano drogata".

Poi è la volta dell'intervista al padre della ragazza, preoccupato per le condizioni della figlia: "Queste sono cose che segnano in modo definitivo, chissà se riuscirà mai a costruirsi una famiglia, mi sono sentito morire", la frase dell'uomo. Un caso, quello raccontato nella puntata di martedì 20 ottobre di Storie Italiane, che però è stato archiviato per mancanza di prove. E così una ragazza minorenne violentata quasi certamente non avrà mai giustizia per quanto subito.

