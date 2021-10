Tragedia in casa, divano letto si chiude all'improvviso: ragazzino di 13 anni muore soffocato

03 ottobre 2021 a

Un dramma assurdo, che ha sconvolto una famiglia intera. Tragedia ad Asti nel pomeriggio di domenica 3 ottobre in un appartamento, dove un ragazzino di origine senegalese è morto soffocato nel divano letto. A trovare il 13enne, che era solo in casa, è stato un cugino che era andato a portargli la spesa e che ha dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri ma per il ragazzino non c’è stato più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la molla del divano, per cause ancora da accertare, sarebbe scattata facendo chiudere il letto con all’interno il 13enne che forse era addormentato. Il ragazzo frequentava la terza media nella città piemontese. Al momento dell'incidente era a casa da solo perché il papà era tornato in Senegal per qualche giorno.

