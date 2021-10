Aereo caduto a Milano, tra gli otto morti anche il magnate rumeno Dan Petrescu e suo figlio

03 ottobre 2021 a

Ulteriori aggiornamenti sulla tragedia avvenuta a Milano domenica 3 ottobre, con l'aereo ultraleggero precipitato e schiantatosi su una palazzina. Ai comandi dell’aereo privato precipitato a San Donato Milanese c’era Dan Petrescu, 68enne rumeno magnate del settore immobiliare. A riferirlo è la stampa rumena, spiegando che tra le altre vittime c’è anche il figlio 30enne e un bambino.

"E' ancora troppo presto per poter dire qualsiasi cosa sulla dinamica dell’incidente aereo a San Donato, alle porte di Milano - ha affermato il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano -. Ci sono dei testimoni che in questo momento sono sentiti dalle forze di polizia in modo che ci aiutino a ricostruire quanto accaduto". L'incidente si è verificato poco dopo le 13, provocando la morte di otto persone, fra cui un bambino.

"Ci sono dei video di alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso anche il momento dell’impatto, ma si tratta di frammenti di pochi secondi. E' molto difficile capire - ha aggiunto -. Bisognerà acquisire gli elementi documentali, farli elaborare, valutarli e poi saremo in grado di dare una ricostruzione puntuale. L’aereo ha impattato sul tetto del parcheggio multipiano. Parlare di fortuna quando c’è un disastro mi sembra eccessivo - ha concluso la Siciliano -, ma c’erano dei punti in cui avrebbe potuto forse avere conseguenze ancora più drammatiche". "E' accaduta una grave tragedia presso la Stazione Metro di San Donato - ha scritto il sindaco Andrea Checchi su facebook -. Sul posto sono immediatamente intervenute le Forze dell’ordine con i vigili del fuoco i quali hanno prontamente spento l’incendio. Sono in corso le indagini per cercare di individuare le cause dell’incidente, tuttora sconosciute. L’aereo partito da Linate era destinato a raggiungere Olbia. Come città, ci stringiamo al fianco dei familiari e dei cari delle vittime di questa tragedia".

