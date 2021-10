Aereo precipita e si schianta su una palazzina, otto morti: anche un bimbo tra le vittime

03 ottobre 2021 a

E' di otto morti, per ora, il bilancio dell’incidente aereo a San Donato, alle porte di Milano. Le persone a bordo del velivolo erano otto, il pilota e sette passeggeri, tutti morti nell’impatto. Anche un bimbo tra le vittime.

Al momento non risultano altre persone coinvolte, si spiega dall’Areu. Sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi. L’ultraleggero privato si è schiantato su un palazzo in via Marignano, vicino alla stazione della Metropolitana di San Donato Milanese.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Linate e diretto in Sardegna. L’incidente aereo è avvenuto all’incrocio tra via 8 ottobre 2001 e via Marignano, nellla zona di San Donato. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, un’automedica, quattro ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e vigili urbani. Nella palazzina su cui l’aereo è caduto, adibita a parcheggio, non c’erano persone.

