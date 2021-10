Intossicati dal mosto mentre preparano il vino, quattro morti e una donna grave in ospedale

02 ottobre 2021 a

Una tragedia familiare durante la vendemmia. Quattro morti in contrada Carusi, a Paola, in provincia di Cosenza, è il bilancio di un incidente avvenuto sabato 2 ottobre a causa delle esalazioni provocate da una vasca contenente mosto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco.

Le quattro persone rimaste vittime delle esalazioni di mosto a Paola, in provincia di Cosenza, sono Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni, e i due fratelli Valerio e Giacomo Scofano, rispettivamente 50 e 70 anni, cognati di Santino. Una quinta persona, donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia.

Stando alle prime ricostruzioni, una persona avrebbe accusato un malore e gli altri tre avrebbero provato a soccorrerla, rimanendo a loro volta coinvolti dalle esalazioni. I quattro, assieme ad una quinta persona, una donna, che è rimasta intossicata in modo grave, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare.

In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all'interno del locale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118 e due elisoccorso. Un vero e proprio dramma che ha sconvolto una intera famiglia e una comunità.

