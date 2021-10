Morto figlio di Maurizio Zamparini, corpo trovato nella camera d'albergo: si indaga

01 ottobre 2021 a

a

a

Morto a Londra il figlio di Maurizio Zamparini, imprenditore ed ex presidente delle squadre di calcio Venezia e Palermo. Armando si trovava in Inghilterra per ragioni di studio ed è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo in circostanze da verificare. Il padre e la compagna Laura Giordani hanno raggiunto immediatamente la capitale inglese.

Condoglianze per Armando Zamparinihttps://t.co/uhJi8nYgx6 — Palermo F.C. (@Palermofficial) October 1, 2021

Armando, 23 anni e per tutti Armandino, si trovava a Londra - dove si era laureato - per frequentare un master anche se già lavorava per le aziende di famiglia, seguendo i rapporti con la Cina. Ultimo genito di Zamparini, era l’unico figlio del secondo matrimonio. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un malore. Sulla sua morte sta comunque indagando la polizia londinese.

(notizia in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.