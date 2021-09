Tragedia per Attilio Perotti, la moglie precipita dal quarto piano per sistemare una tenda e muore

25 settembre 2021 a

Una tragedia familiare per Attilio Perotti, ex allenatore di tante squadre di calcio tra le quali il Perugia. Il fatto è accaduto a Genova, dove un drammatico incidente domestico è costato la vita alla moglie Angela Maria Gavattara, 73 anni, due in meno dell'ex tecnico. La signora, mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante, è infatti precipitata dal quarto piano della sua abitazione a Genova.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la signora sarebbe salita su una scala e avrebbe perso l'equilibrio. La caduta nel vuoto per oltre dieci metri e l'impatto con il terreno del giardino interno non hanno lasciato scampo alla signora, che è morta sul colpo.

Il mondo del calcio ha espresso vicinanza nei confronti di Perotti, 75 anni, che da giocatore ha vestito le maglie di Inter, Casale, Como, Genoa e Parma. Il Verona, uno dei club allenati in carriera, ha pubblicato un messaggio sui propri canali ufficiali: "Hellas Verona Fc si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria". Anche il Perugia, altra squadra guidata da Perotti, ha diffuso una nota: "Ac Perugia Calcio si stringe attorno all’ex allenatore biancorosso Attilio Perotti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria". Una morte assurda, che ha gettato nello sconforto l'intera famiglia.

