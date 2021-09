Saman Abbas, arrestato lo zio Danish ritenuto l'esecutore del delitto

22 settembre 2021 a

Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, arrestato a Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei cinque parenti della diciottenne indagati per l'omicidio. E' ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Il cugino Ikram Ijaz era già stato arrestato. La giovane si era ribellata a un matrimonio forzato in patria ed è scomparsa da Novellara dal 30 aprile.

