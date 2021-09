Muore a 27 anni dopo il parto, il figlio è gravissimo in ospedale: Toti invia gli ispettori

22 settembre 2021 a

Una giovane donna di 27 anni, Marika Galizia, è morta dopo aver partorito all’ospedale cittadino San Paolo. Una vera e propria tragedia avvenuta nelle scorse ore a

Savona. Ancora da chiarire le cause, come confermato da fonti sanitarie. Il neonato è stato a sua volta trasferito all’ospedale Gaslini di Genova. E' arrivato nella mattinata di mercoledì 22 settembre all’Istituto Giannina Gaslini con un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita).

Il piccolo, nato durante la notte all’ospedale San Paolo di Savona (durante il parto la madre ha perso la vita) è stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie allo Sten - Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale - realizzato dal personale dell’Istituto Gaslini, e attivato immediatamente alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate, il neonato è ricoverato presso il reparto Patologia Neonatale del Gaslini, intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha chiesto una relazione puntuale alla Asl2 e ha disposto l’invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto. Il governatore ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della 27enne. "Siamo profondamente addolorati - ha dichiarato il governatore - per la scomparsa di questa giovane mamma, chiediamo subito chiarezza su quanto accaduto e seguiamo minuto per minuto la situazione clinica del neonato, ricoverato al Gaslini. Siamo molto vicini al dolore della famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze".

"Lo stato di salute della paziente - ha fatto sapere l’azienda sanitaria - si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l’immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte. Le circostanze del decesso sono in fase di accertamento, l’azienda ha disposto immediatamente un’indagine interna per accertare la dinamica dei fatti ed è stata avvisata l’autorità giudiziaria che ha disposto l’indagine autoptica. Asl2 esprime il più sincero cordoglio ai familiari", si conclude la nota Asl.

