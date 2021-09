Denise Pipitone, l'ex pm Angioni a Storie Italiane: "Non sono una mitomane, bisogna continuare a cercare"

20 settembre 2021 a

Ancora sviluppi sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre 2004 e mai più ritrovata. L'ex pm che ha seguito il caso relativo alla scomparsa fino al 2005, Mara Angioni, ha fatto alcune precisazioni in merito alla vicenda di quella bambina, oggi ragazza, che si sarebbe imbarcata sul traghetto per la Tunisia il 2 settembre 2004. Le ha effettuate attraverso un’intervista rilasciata a Maria Grazia Sarrocco, giornalista di Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele in onda dal lunedì al venerdì dalle 10. Una parte dell'intervista è stata trasmessa nella mattinata di lunedì 20 settembre 2021. "Non sono una mitomane, volevo solo essere di aiuto", ha affermato.

L’ex magistrato ha definito certe le informazioni ricevute. "Questa fonte relativa alla Tunisia è interessante - ha aggiunto la Angioni - ma voi continuate a segnalare. Il 23 dicembre sono stato rinviata a giudizio, ma adesso questo non c’entra nulla. Bisogna continuare a cercare”. Peraltro, l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio, avrà adesso trenta giorni per opporsi all’archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, presentata dalla Procura della Repubblica di Marsala in data 4 settembre, in quanto ha evidenziato che le dichiarazioni contenute nelle mail erano completamente false.

Sostanzialmente, la persona che avrebbe visto il signor Della Chiave prendere il treno con la compagna e una bambina avrebbe testimoniato il falso. In questi quattro mesi, a quanto pare, non sono emersi ulteriori elementi importanti per Corona e Della Chiave. In merito alla testimonianza di Battista Della Chiave, l’avvocato di Giuseppe Della Chiave ha sottolineato che le modalità con cui si è svolto l’interrogatorio non sono state idonee: “Cosa ci vuole, ancora, per riabilitare l’immagine del mio assistito? Ci vuole, non lo so, una giustizia divina?”, le sue parole. Storie Italiane tratterà sempre su Rai1 il caso di Denise probabilmente anche nella puntata di martedì 21 settembre.

