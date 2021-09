Maxi sgombero a Tor Bella Monaca, liberati appartamenti occupati abusivamente: trovato Giuseppe Moccia

17 settembre 2021 a

Liberare gli appartamenti Ater occupati abusivamente. Questo l'intento della maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma. In via Santa Rita da Cascia in campo circa 100 uomini delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, Gdf, e gli agenti della polizia locale. L’intervento viene fatto sull’intero stabile per ripristinarne la legalità e restituire gli immobili alle persone che ne avrebbero diritto. Gli alloggi saranno quindi sigillati, bloccati e interdetti all’accesso per poi essere restituiti ai legittimi destinatari.

Lo sgombero, deciso in comitato, rientra nella linea di azione voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, in uno degli appartamenti Ater occupati abusivamente nella Torre 50 di Tor Bella Monaca, sono stati trovati Giuseppe Moccia e la moglie. I due sarebbero stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. Moccia e la moglie anni fa erano assegnatari dell’appartamento Ater ma a seguito di una serie di illeciti poi sono diventati irregolari. A dare esecuzione ai provvedimenti che riguardano cinque appartamenti al civico 50 di via Santa Rita da Cascia, emessi dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell’Unità di Polizia Giudiziaria presso le procure della Repubblica. Sul posto è presente il personale Ater, oltre ad alcune unità della Polizia e dell’Arma dei Carabinieri.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l’operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma da importanti esponenti di organizzazioni criminali. "Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale - che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari".

