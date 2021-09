Bar degli orrori a Mantova, carcasse di nutria per i suoi clienti servite insieme ad altri cibi

11 settembre 2021 a

a

a

Carcasse di nutria per i suoi clienti. Sembra incredibile ma è tutto vero. Questo quanto accaduto nel Mantovano, dove un barista aveva nel surgelatore del suo locale appunto carcasse di nutria vicino ad altri cibi senza alcuna tracciabilità e destinati agli avventori. Il gestore di 42 anni è quindi stato denunciato per "commercio di sostanze alimentari nocive".

A denunciarlo sono stati i carabinieri di Marmirolo insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cremona, dopo un controllo igienico sanitario nel locale del barista italiano, dove appunto sono state rinvenute le due carcasse intere di nutria, una specie di topo gigante che vive nei canali e nei fiumi della pianura padana, animale che non può essere usato per il consumo umano, come peraltro disciplinato dalle circolari interministeriali.

Latte ritirato dai supermercati, dodici i marchi da evitare per la presenza di sostanze inibenti | Foto

Per questa ragione i militari hanno sequestrato non solo le carcasse di nutria ma anche oltre trenta chili di prodotti, ormai infestati e contaminati, per il successivo smaltimento. Oltre ad essere stato denunciato, il barista ha ricevuto una multa da 4.500 euro per il mancato rispetto delle procedure "Haccp", che può essere tradotto in "sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico"). Per il bar è stata inoltre richiesta la sospensione dell'attività all'Ats Valpadana.

Ma quale sushi, oltre 7 quintali di cibo scongelato per terra: scene da panico al ristorante

Nei giorni scorsi erano stati dodici i marchi di latte precauzionalmente ritirati dai supermercati da parte del ministero della Salute. La motivazione era legata alla "presunta presenza di sostanze inibenti". I marchi richiamati dal Ministero della Salute, come riportato dal sito ilfattoalimentare.it, sono stati Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale e Lessinia. Oltre a questi, ritirati in un secondo momento dai supermercati, da segnalare il ritiro del lotto di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato con i marchi Bianco Friuli, Cadoro, Latte Carso, Latteria Coderno, Latte Vivo, e Mungi e Bevi.

Tossicità da biotossine algali, ritirate cozze cotte alla tarantina e alla marinara: i marchi da evitare | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.