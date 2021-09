Denise Pipitone, il mistero della bimba sul barchino: l'ex pm e il rebus sul codice fiscale | Video

11 settembre 2021 a

a

a

Una bambina misteriosa e un codice fiscale falso. Queste le novità emerse sul caso di Denise Pipitone nel corso della trasmissione Quarto Grado, andata in onda su Rete4 venerdì 10 settembre e condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nel corso del programma, nonostante la diffida di Piera Maggio (madre di Denise) si è comunque parlato della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Nel dettaglio ecco una "bambina misteriosa", con "un codice fiscale falso", che sarebbe stata trasportata da Mazara fino in Tunisia su un barchino, il giorno stesso della scomparsa della piccola. La teoria, peraltro già esposta ripetutamente negli ultimi mesi, è quella della ex pm Maria Angioni, che per prima aveva indagato sul caso. La Angioni ha sempre parlato di un rapimento, portato a termine dalla "famiglia allargata" che si muoveva intorno a Piera Maggio. Il 2 settembre, ha garantito la Angioni, due persone residenti a Mazara, si sarebbero imbarcate per Tunisi con la motonave D’Abundio con una bambina, nata a Ragusa, con iniziali S.S. "Ma questa bambina - ha affermato l'ex pm - non esiste".

Denise Pipitone, lo sconforto della madre Piera Maggio: "Chi l'ha rapita gira libero per Mazara"

"Grazie anche a questo grande interesse mediatico - ha commentato l'ex pm - le persone mi hanno indicato degli spunti e ricordato, indicato, fatto avere dei documenti. Con quelle generalità non esiste nessuna bambina. Però il giorno prima ti scompare Denise Pipitone e tu la bambina del ’97 nata a Ragusa controlli se esiste veramente. Poi magari si scopre che esiste ma dai piccoli controlli che ho fatto io non esiste". Sempre nel corso della puntata di venerdì 10 settembre da segnalare anche una breve dichiarazione di Tony Pipitone, padre acquisito della piccola, che sogna ancora di riabbracciare la figlia.

Secondo quanto spiegato da Stefano Pellegrini, avvocato della Angioni, l'ex pm ha estrapolato il codice fiscale e a esso non corrisponderebbe nessuna persona fisica.

Denise Pipitone, a Quarto Grado spazio ad Anna Corona e Mara Angioni: dove sarebbe la figlia di Piera Maggio

Uno dei testimoni più discussi dell'inchiesta, l'anziano audioleso Battista Della Chiave, aveva per primo descritto a gesti da un letto d'ospedale. per sommi capi, la presenza della piccola imbarcazione, su cui Denise sarebbe stata trasportata dopo un viaggio in motorino. Per il momento, restano due le persone indagate: Giuseppe Della Chiave, nipote del defunto Battista, e Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi e rivale d'amore di Piera Maggio.

Stasera in tv, venerdì 10 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.