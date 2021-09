Morte Rita Amenze, arrestato l'ex marito Pierangelo Pellizzari: era nascosto in pollaio

11 settembre 2021 a

Arrestato Pierangelo Pellizzari, l'uomo che nella mattina di ieri 10 settembre ha ucciso la 31enne Rita Amenze a colpi d'arma da fuoco a Noventa Vicentina. L'uomo, 61 anni, è stato trovato dai carabinieri che lo avevano cercato per tutta la notte. Pellizzari infatti si era dato alla fuga dopo aver ucciso l'ex compagna, nel parcheggio dell'azienda dove lavorava la vittima. Prima una discussione, poi l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato uccidendo Rita davanti ad alcune colleghe.

Per trovare l'uomo è scattata in tutta la provincia vicentina una caccia finita nei pressi della sua abitazione. Pellizzari si era barricato, ancora con la pistola in tasca, in un pollaio di Villaga, il paese dove vive l'anziana madre, a poca distanza dalla casa di via Quargente dove la coppia risiedeva. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri. Intanto sul luogo del delitto era già arrivato il magistrato di turno e il medico legale che hanno eseguito i primi accertamenti sulla dinamica. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un agguato: appena scesa dall'auto la vittima, che stava per iniziare il turno di lavoro, è stata avvicinata dall'ex marito che, dopo una breve discussione, l'ha colpita con quattro proiettili - tre sul viso - in rapida sequenza.

I due si erano sposati nel 2019 e trasferiti da Val Liona a Villaga in località Quargente. La donna aveva una figlia in Nigeria e aveva intenzione di portarla in Italia. Pellizzari era già stato condannato per violenze ai danni dell'ex. Così come non poteva avere l'arma con cui ha ucciso Amenze. Nel 2008 i carabinieri del paese avevano inviato una relazione in Questura per i suoi atteggiamenti violenti e si era proceduto alla revoca del porto d’armi. Gli investigatori stanno anche vagliando i frame di un video che ritrarrebbe l'assassino mentre prende il caffè in un bar poco prima di compiere l'omicidio.

