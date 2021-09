Uccisa dal marito, l'uomo ha sparato quattro colpi di pistola davanti alle colleghe della donna

10 settembre 2021 a

a

a

Emergono dettagli inquietanti sul femminicidio di venerdì 10 settembre avvenuto a Noventa Vicentina. E' stato infatti un vero e proprio agguato quello che il 51enne ha teso alla moglie, 31 enne di origine nigeriana, davanti all’ingresso dell’azienda di Noventa Vicentina dove la donna stava per prendere servizio venerdì mattina, 10 settembre, alle 7. Nascosto tra le auto nel parcheggio antistante, l’uomo all’arrivo della donna l’ha affrontata e dopo una lite ha sparato quattro colpi di pistola, tra le colleghe attonite e sconvolte per la tragedia che stava accadendo davanti ai loro occhi.

Ancora un femminicidio, uccide la ex a colpi di arma da fuoco in un parcheggio e poi scappa

Dopo di che, è fuggito alla guida della sua Jeep, per poi far perdere le sue tracce nella campagna nei pressi di Villaga dove la coppia abitava. La donna avrebbe compiuto 31 anni il 26 settembre prossimo. Nella coppia, solo lei lavorava, mentre il marito era disoccupato faceva piccoli lavori saltuari come operaio nei cantieri della zona.

Uccisa in casa, la confessione del vicino: "Mi ha scoperto sul terrazzo, l'ho spinta"

I due si erano sposati nel 2018, tra le cause dell’omicidio ci potrebbe essere l’intenzione di lei di lasciarlo manifestata qualche giorno fa. Oltre forse alla volontà di portare in Italia una figlia adolescente avuta da una precedente relazione attualmente in Nigeria. Decisione a cui forse era contrario lo stesso marito. Intanto, i carabinieri stanno setacciando palmo a palmo le campagne nella zona nei pressi dell’abitazione dell’uomo, che dopo la fuga in auto sarebbe poi scappato a piedi e i carabinieri ritengono che abbia potuto trovare rifugio nella zona che conosce molto bene. Quello di Noventa Vicentina è l'ennesimo episodio di femminicidio avvenuto negli ultimi tempi. Soltanto giovedì 9 settembre a Quartucciu, nel Cagliaritano, è stata uccisa una donna di 60 anni, Angelica Salis, ammazzata a coltellate dal marito, Paolo Randaccio, che poi ha avvisato i carabinieri. I militari hanno scoperto il cadavere della donna e trovato il marito che li attendeva e che è stato sottoposto a controlli in ospedale.

Omicidio Vanessa Zappalà, trovato impiccato l'ex fidanzato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.