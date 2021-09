Capostazione Atac si dava malata da oltre un anno ma gestiva bed and breakfast alle Canarie

10 settembre 2021 a

Una capostazione Atac di 50 anni protagonista di una storia singolare, che però (almeno per la signora) non ha avuto il lieto fine. Secondo Atac, la municipalizzata dei trasporti capitolini, la donna appunto era malata da oltre un anno, ma in realtà gestiva un bed and breakfast alle Canarie. La signora, T.G. le sue iniziali, è infatti assente dal lavoro dal mese di febbraio 2020 e mai più tornata grazie a una serie di certificati di malattia. La donna è però stata tradita, come spesso capita nell'attuale mondo social, da una foto postata su Facebook. Dopo aver fiutato il raggiro (con non poco ritardo), l’azienda romana ha quindi aperto un’indagine interna, scoprendo che i certificati medici erano delle copie e non originali. La capostazione è stata sospesa dal servizio e, probabilmente, sarà licenziata dall’azienda per atti non conformi, ovvero i certificati falsi, e doppio lavoro, pratica vietata dal regolamento dell’azienda.

A tradirla, dopo un teatrino durato oltre un anno, sono state pertanto le foto sui social che mostravano spiagge, tramonti e panorami. Con tanto di invito a chiedere informazioni per un soggiorno proprio nelle isole spagnole, a Puerto Rico De Gran Canaria per la precisione. E un link: quello della casa vacanza, appunto, un appartamento con vista, balconcino e addirittura una Jacuzzi (seppur gonfiabile). Da lì Atac ha inviato una segnalazione all’Inps e solo dopo un controllo più attento è emersa la verità. Eppure la donna, capostazione per l’azienda capitolina dei trasporti, aveva continuato a percepire lo stipendio, secondo quanto riportato da il Messaggero nell'edizione di venerdì 10 settembre. E, contemporaneamente, ospitava turisti da tutto il mondo.

Su una importante piattaforma di case vacanza, tra l’altro, la capostazione ha ottenuto tutti punteggi altissimi, da parte dei viaggiatori. Un altro dettaglio: la casa vacanza risulterebbe attiva dal 2016, un aspetto che, comunque, andrà approfondito.

