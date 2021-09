Saman Abbas, a Chi l'ha visto? il racconto: "Possiamo farla a pezzi e portarla a Guastalla"

08 settembre 2021 a

Dove sarà il corpo di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da fine aprile e che sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia dopo aver detto no a un matrimonio combinato in patria? Se lo chiedono tutti, anche la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? tornata in onda dopo la pausa estiva. Saman potrebbe essere stata sepolta, ma il corpo senza vita della ragazza non è mai stato trovato. Le ricerche dei carabinieri sono stati sin qui vane. Ma nella puntata di oggi di Chi l'ha visto?, 8 settembre 2021, emerge una località in cui potrebbe trovarsi il corpo della giovane ragazza. Una località nominata dalla famiglia Abbas: è Guastalla, ne ha parlato il fratello minore della vittima.

Saman: “Non ci siamo accorti di nulla. Il padre era un uomo tranquillo, ci faceva le pizze. Ha detto ‘il 10 torno e spiego tutto' ma non si è più fatto sentire”. Il datore di lavoro a #chilhavisto pic.twitter.com/AiUUnYXJbC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 8, 2021

Il pomeriggio del 30 aprile scorso, verso l’imbrunire, a casa dei genitori di Saman si tiene quella che viene definita una riunione sulle modalità con cui far sparire il corpo. La testimonianza del fratello sedicenne della giovane che è stato ascoltato in incidente probatorio: "Io faccio piccoli pezzi e se volete porto anch’io a Guastalla… buttiamo là", le parole che avrebbe pronunciato lo zio Danish, ritenuto l'esecutore materiale del delitto. L’ipotesi emersa dall’interrogatorio del fratello non sembra però essere considerata attendibile dagli investigatori che, a quanto trapelato, hanno effettuato le dovute verifiche senza trovare per il momento riscontri di nessun tipo.

Saman Abbas, una riunione di famiglia per decidere di "farla a pezzi"

Ospite in studio da Federica Sciarelli anche Saqib, il fidanzato di Saman che lei avrebbe voluto sposare. “Saman è viva, la sogno tutte le notti”, ha detto più volte nei mesi scorsi il ragazzo, che aveva conosciuto più di un anno fa la giovane di Novellara attraverso Tik-Tok. Un fidanzato che alla famiglia di Saman non andava bene: lo sposo della diciottenne, per i suoi genitori, doveva essere un cugino 29enne in Pakistan.

Saman, ecco l'abito da sposa che aveva ordinato. Poi il presagio: "Morirei per te" | Video

