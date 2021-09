Denise Pipitone, a Quarto Grado spazio ad Anna Corona e Mara Angioni: dove sarebbe la figlia di Piera Maggio

06 settembre 2021 a

Ancora Denise Pipitone in primo piano a Quarto Grado su Rete4, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda con la nuova stagione da venerdì 10 settembre. Nella prima puntata si parlerà dunque della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Spazio quindi ad Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi (sorellastra di Denise), tra le figure chiave di una inchiesta che sembra essere partita subito con il piede sbagliato.

Oltre a quello di Denise Pipitone, sarà trattato pure il caso di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta a Temù dopo mesi di ricerche. Relativamente invece alla vicenda di Denise Pipitone, torneranno comunque alla ribalta interviste e testimonianze delle persone coinvolte nelle indagini della Procura di Marsala. Sicuramente si parlerà ancora di Maria Angioni, la contestata pm che per prima si è occupata del caso nei primissimi mesi e che da tempo sostiene l'ipotesi del rapimento nato nell'ambito della famiglia allargata di Pulizzi e Maggio, tra veleni, rivalità amorose e sete di vendetta.

Secondo il magistrato, che in questi ultimi mesi si è spesso espressa in tal senso in tv e sui social sollevando veri polveroni, Denise sarebbe viva, vivrebbe all'estero e sarebbe sposata e madre di una bambina. Ignara del suo passato, sarebbe stata accolta da una famiglia molto facoltosa. La Angioni ha fatto riferimento anche a un documento che attesterebbe il mancato controllo delle frontiere da parte delle forze dell’ordine il giorno seguente alla sparizione della piccola Denise davanti a casa a Mazara. In particolare, si parla del transito di una minore da un porto siciliano verso la Tunisia. Dichiarazioni accolte nuovamente da commenti indignati. Insomma, nonostante la diffida nei suoi confronti da parte di Piera Maggio, Nuzzi parlerà ancora a Quarto Grado della storia di Denise Pipitone: appuntamento quindi venerdì 10 settembre in prima serata su Rete4.

