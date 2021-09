Napoli, anziana vince mezzo milione di euro al Gratta e Vinci ma il tabaccaio ruba il biglietto e scappa in scooter

04 settembre 2021 a

a

a

Una donna anziana vince al Gratta e Vinci mezzo milione di euro, ma il biglietto vincente finisce nelle mani del tabaccaio che ora è irreperibile e ricercato dai Carabinieri. Una storia surreale quella successa a Napoli, zona Stella.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 2 settembre 2021

Alla vista del numero vincente la signora ha consegnato il biglietto a un dipendente della tabaccheria dove lo aveva acquistato. La donna aveva chiesto all'uomo di verificare la veridicità del tagliando. A quel punto il dipendente tramite un dispositivo dedicato ha verificato il tutto e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che è fuggito in sella a uno scooter.

Million Day, estrazione di oggi venerdì 3 settembre 2021: i cinque numeri vincenti

Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco. Infatti non esistendo una fotocopia del tagliando vincente, è stato chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell'intero blocchetto da cui provenivano i Gratta e vinci acquistati dall'anziana. Insomma, quella del tabaccaio è una fuga inutile. I 500 mila euro sono e rimarranno della signora. In ogni caso, prima o poi, l'uomo dovrà fare ritorno presso il suo esercizio. Stupiti i dipendenti che ora attendono il lieto fine per la fortunata che potrebbe davvero svoltare la propria vita.

Million Day, estrazione di oggi giovedì 2 settembre 2021: i cinque numeri vincenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.