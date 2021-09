Torino, palazzo in fiamme: incendio sotto controllo. Il bilancio: 5 feriti, 100 evacuati e una decina di appartamenti bruciati

03 settembre 2021 a

a

a

"L’incendio in questo momento è stato bloccato ma non vuol dire che sia stato spento". Così il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, Agatino Carrolo che ha precisato - dieci ore dopo l'inizio del rogo - che "continueranno in serata le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai che rimangono, la rimozione delle braci e la messa in sicurezza della copertura". Oggi 3 settembre 2021, un incendio partito da un attico è divampato nei piani alti di un palazzo in pieno centro a Torino, che si affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova. La grossa nube di fumo nero in pochi minuti è stata visibile da tutta la città e ha costretto i vigili del fuoco a un intervento straordinario.

Brucia palazzo in centro, 5 feriti. Crolla solaio, rogo forse provocato da una saldatrice

"E' stato un incendio complicato e lo è tuttora per le sue condizioni altimetriche è bruciato un tetto la cui altezza in gronda è di 22 metri con altezza sul colmo di 28 ed ha interessato una superficie di circa 1800 metri - ha aggiunto Carrolo - la morfologia del tetto ha consentito che si propagasse in orizzontale e non lungo la verticale dell’edificio". Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato una quarantina di vigili del fuoco con una trentina di mezzi. Il bilancio è da tregenda. Sono andati distrutti una decina di attici e diversi appartamenti ai piani alti del palazzo costringendo alla fuga più di cento inquilini anche da altri piani. Cinque i feriti "non gravi che sono stati prontamente soccorsi che hanno riportato alcuni escoriazioni e altri un principio di intossicazione da fumi". Esplose anche diverse bombole del gas. L'intera zona è stata isolata. In un'ampio settore è stata sospesa l'erogazione della corrente elettrica.

L'incendio non si ferma: le fiamme hanno raggiunto un altro palazzo. Scoppiano bombole di gas, oltre cento evacuati

Sul posto è arrivata, poco prima delle 18, anche la sindaca Chiara Appendino che si è recata all'unità mobile di coordinamento della Protezione civile e ha incontrato gli sfollati, assicurando che il Comune farà la sua parte: per eventuali necessità di un ricovero notturno è stata garantita l'accoglienza in un housing sociale. L'incendio potrebbe essere stato causato dalle scintille prodotte da una macchina saldatrice usata da un fabbro per sistemare la cassaforte in un attico. È l'ipotesi che sta prendendo forma tra gli investigatori.

Incendio a Torino, il tetto del palazzo in fiamme dall'alto. Il rogo si è esteso ai condomini adiacenti dello stesso isolato. Un centinaio gli evacuati. #ANSA pic.twitter.com/sdckrBBsi2 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 3, 2021

