Sara Pedri, azienda sanitaria licenzia primario Tateo. La difesa: "Deciderà il tribunale"

03 settembre 2021 a

a

a

L'azienda sanitaria provinciale di Trento ha chiesto il licenziamento di Saverio Tateo, primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara. . La stessa unità operativa dove per tre mesi ha lavorato Sara Pedri, la ginecologa forlivese di 32 anni di cui non si sa più nulla dal 4 marzo scorso, subito dopo il trasferimento dall’ospedale di Trento a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. "La conferma o meno del provvedimento riguardante il medico spetterà al Comitato dei garanti, peraltro costituito solo dopo lo scrutinamento degli atti alla base delle contestazioni a cui abbiamo replicato punto per punto con evidenze non nostre ma estrapolate da documenti dell’azienda sanitaria stessa. Mi pare si stia abbandonando ogni regola del diritto. Certo è che, in caso di conferma del licenziamento, ci sarà un’impugnativa giudiziaria. Sarà un tribunale a decidere" ha detto l’avvocato Vincenzo Ferrante, legale del dottor Tateo. L’azienda sanitaria provinciale di Trento ha chiesto il licenziamento contestandogli "fatti oggettivi gravissimi" nella direzione del reparto.

Sara Pedri, i carabinieri: "Indagare il primario e la sua vice". Ipotesi reato di maltrattamenti

L'avvocato di Tateo ha spiegato ulteriormente che "In fase di audizione istruttoria l’azienda sanitaria non ha rilevato al dottor Tateo evidenze riferibili specificatamente al drammatico caso della dottoressa Pedri. Sono state mosse invece contestazioni antiche, risalenti al 2018: fatti per cui, già in passato, non era emerso alcunchè. In particolare mi riferisco alle dichiarazioni di una dottoressa che ha sostenuto di essere stata bandita dalla sala operatoria proprio dal primario. Entrare in sala operatoria non è come andare al bar, ci sono dei registri che vengono compilati con dovizia di particolari. Bene: proprio quegli atti smentiscono certe affermazioni. Nonostante tutto, l’azienda sanitaria non ne ha tenuto conto".

Sara Pedri, altri medici denunciano: "In reparto vessazioni mortificanti e metodi autoritari"

Sulla vicenda l'azienda sanitaria non si è espressa. "Il direttore generale è in ferie. Sulla vicenda nessun commento" ragguaglia l’ufficio relazioni esterne dell’azienda sanitaria provinciale di Trento relativamente alla decisione della commissione disciplinare dell’azienda stessa di proporre al Comitato dei garanti il licenziamento del dottor Tateo. Sul caso indagano anche i carabinieri del Nas che ipotizzano maltrattamenti ai danni di 14 operatori sanitari. Al momento la procura non ha ancora iscritto alcun nome nel registro degli indagati.

Sara Pedri, la mamma: "Mia figlia non è fragile, adesso voglio la verità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.