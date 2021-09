Torino, l'incendio non si ferma: le fiamme hanno raggiunto un altro palazzo. Scoppiano bombole di gas, oltre cento evacuati

03 settembre 2021 a

A oltre sei ore dall’inizio del rogo che ha coinvolto un palazzo in piazza Carlo Felice a Torino, le fiamme non sono ancora state domate. Anzi, dall’attico si stanno via via allargando ai tetti degli edifici confinanti. All’origine del rogo i lavori di ristrutturazione di un appartamento dove si stava installando una cassaforte. Proprio le necessarie saldature, eseguite nella struttura a circa mille gradi di temperatura, hanno dato origine alle prime fiamme che rapidamente si sono estese alle strutture lignee dei sottotetti. Nei primi soccorsi sono almeno 5 i feriti: leggero malore per due residenti, e qualche escoriazione per due agenti e un operaio.

La situazione è stata definita "critica" dai vigili del fuoco. Le fiamme avanzano continuamente, superato l'angolo tra via Lagrange e la piazza omonima, sono rapidamente dilagate sul lato di piazza Carlo Felice. Oramai le mansarde su piazzetta Lagrange e piazza Carlo Felice sono tutte distrutte: sono esplose anche diverse bombole del gas e il bollettino sembra quello di una guerra: almeno 5 feriti, 30 intossicati e circa 100 evacuati. Il fuoco si sta estendendo ai piani inferiori, in particolare il quarto. Tutte le auto parcheggiate nella piazzetta sono state spostate, l'intera zona è stata isolata dopo un iniziale tilt del traffico In un'ampia zona è stata sospesa l'erogazione della corrente elettrica. Le operazioni di spegnimento, dicono i vigili del fuoco, sono rese difficili dal sistema "sandwich" delle copertura isolante. In più si può intervenire solo dall'esterno e non dall'interno.

Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato dalle scintille prodotte da una saldatrice usata da un fabbro per sistemare la cassaforte in un attico. E' l'ipotesi che sta prendendo forma tra gli investigatori. Il fabbro era stato chiamato dal proprietario dell'appartamento e i lavori nulla avrebbero a che vedere con gli interventi di edilizia eseguiti nel palazzo.

