Esplosione a Filattieri, crolla una casa: si scava tra le macerie. Chi è il proprietario

02 settembre 2021 a

a

a

Una casa di due piani è crollata in seguito a una esplosione a Filattieri, nel comune di Pontremoli. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara. Sul posto sta arrivando anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno: controlli in corso per verificare l'eventuale presenza di persone tra le macerie. Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

Tragedia a Torino: esplode palazzina, morto sotto le macerie bimbo di 4 anni. Tre persone salvate

Da quanto appreso dai soccorritori l'abitazione, una casa colonica in una zona di campagna, risulterebbe essere abitata da un anziano che al momento non si trova. Ma, si fa presente, non si hanno certezze se possa essere altrove così come non viene al momento escluso che nella casa crollata ci potessero essere eventualmente altre persone. L'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. In un secondo momento, i soccorritori avrebbero avuto la conferma della presenza dell'anziano proprietario della casa all'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione.

Incendio grattacielo a Milano, decisivo l'effetto camino: possibile apertura di fascicolo per disastro colposo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.