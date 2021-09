Denise Pipitone, lo sconforto della madre Piera Maggio: "Chi l'ha rapita gira libero per Mazara"

02 settembre 2021 a

Sono passati esattamente 17 anni da quando Denise Pipitone è sparita nel nulla da Mazara del Vallo. Era il 1 settembre 2004 quando la piccola di neanche 4 anni fu rapita davanti alla sua casa, gettando nello sconforto la sua famiglia, che ancora ovviamente sta lottando per il suo ritrovamento.

La mamma della bimba ormai ventunenne, Piera Maggio, proprio ieri, mercoledì 1 settembre, ha denunciato: "Continuo ad aspettare, ma non è cambiato nulla. Oggi per noi è una giornata triste. Sono trascorsi 17 anni da quando è scomparsa la nostra piccola Denise e, nonostante tutto questo tempo trascorso, nulla è cambiato", ha ribadito la madre. Piera Maggio, insieme al padre della piccola, Piero Pulizzi, negli ultimi mesi ha vissuto la speranza, e poi l'illusione, di ritrovare sua figlia, tra false segnalazioni, speculazioni televisive e inchieste giudiziarie riaperte.

"Noi continuiamo a chiedere con forza la verità sulla scomparsa di nostra figlia - ha affermato Piera -, affinché il responsabile venga assicurato alla giustizia. Siamo certi che chi ha rapito Denise è libero e continua a girare a Mazara del Vallo. Noi confidiamo nella magistratura che possa fare giustizia su questa triste vicenda. Non abbiamo mai perso la speranza di poter riabbracciare Denise, nonostante tutti questi anni", ha aggiunto. La Procura di Marsala, sulla base di nuovi elementi, intanto ha riaperto nel maggio scorso l'inchiesta sul rapimento di Denise che era stata archiviata dopo l'assoluzione in via definitiva di Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba. Un caso che ha appassionato gli italiani e che ha visto spesso occupare anche gli schermi televisivi di molti talk della tv. Nei giorni scorsi l'ex guardia giurata Felice Grieco ha espresso una sorta di rimpianto, per aver avuto la possibilità di fermare a Milano una bimba chiamata Danas da un gruppo di rom. "Sembrava Denise, ma mi fu impedito l'intervento", ha raccontato a Morning News, su Canale5. Un caso ancora irrisolto a distanza di 17 anni.

