Denise Pipitone, la guardia giurata piena di rimorsi: "Avrei potuto fermarla, ma fuggì con un gruppo di rom"

Un episodio che avrebbe potuto rappresentare una svolta al giallo su Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo e mai più ritrovata. Si tratta del caso di Felice Grieco, avvenuto 17 anni fa a Milano. Secondo il suo racconto, a Grieco gli avrebbero impedito di trattenere la bimba che poteva essere proprio Denise.

L'ex guardia giurata è intervenuta a Morning News, la trasmissione di Canale5 andata in onda mercoledì 1 settembre. Grieco era appunto la guardia giurata che avvistò una bimba, somigliante a Denise sparita misteriosamente dalla Sicilia l'1 settembre 2004, insieme a una donna rom. Era il famoso video rilanciato anche da Chi l'ha visto? in cui la donna chiamava la piccola con un nome simile in modo inquietante a quello della Pipitone, Danas.

Il racconto di Grieco è quindi proseguito: "Chiamai subito le forze dell'ordine - ha ricordato sempre a Canale5 - dicendo che probabilmente di fronte a me c'era seduta Denise". In quella circostanza lo stesso Felice si trovava all'esterno della banca dove lavorava come guardia giurata quando vide la scena: un gruppo di nomadi con quella bimba.

"Tentai di trattenere il gruppo - ha sottolineato -, ma se ne resero conto e andarono via. Io non ero sicuro che quella bambina fosse Denise, chiesi autorizzazione alle forze dell'ordine di fermarla, ma mi fu negata". Insomma, una leggerezza, o forse un ordine nel pieno del rispetto delle regole. Forse sarebbe bastata una banale "scusa" e il giallo di Denise avrebbe potuto avere un altro finale. Oggi la guardia giurata è pieno di rimorsi: "Avrei potuto agire di testa mia - le sue parole a Morning News - ma poi avrei dovuto affrontare tutte le conseguenze". Secondo Piera Maggio, mamma di Denise, l'unica pista ancora in piedi dopo tutti questi anni è proprio quella del rapimento. Quel che è certo è che il mistero pare essere ancora lontano dall'essere risolto.

