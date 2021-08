Covid, morto il poliziotto no vax. L'ex compagna: "Con il vaccino temeva la trombosi, ma era un bravo uomo"

31 agosto 2021 a

a

a

Un no vax convinto, morto domenica 29 agosto per il Covid dopo un contagio avvenuto presumibilmente durante una missione nell'hotspot di Taranto, che ospita i migranti appena sbarcati. Così ha perso la vita a 58 anni Candido Chicco Avezzù, poliziotto del reparto mobile di Padova. Non si era vaccinato perché era un no vax convinto. Candido era nato a Venezia e da qualche anno viveva a Jesolo. "Ma ci stava poco perché la sua vita la passava viaggiando da un luogo all’altro, per il suo lavoro: dovunque ci fosse bisogno della Polizia, lui era pronto ad andare", ha dichiarato l'ex compagna (sua partner per 13 anni) Monica Valotto.

Poliziotto no vax: "Il Covid non è così pericoloso, meglio stare in ufficio che costretto al vaccino"

La loro storia era finita nel 2020, ma erano rimasti molto uniti: "L’ho amato e continuerò ad amarlo", ha ribadito anche in questi giorni. Avezzù aveva prestato servizio a Taranto dal 13 al 23 luglio, al fianco della sua squadra e di quella del reparto mobile di Senigallia. In quei giorni l’hotspot doveva fare i conti con molti arrivi ma anche con le fughe di diversi profughi, alcuni dei quali erano risultati positivi al Covid. Per questo i sindacati di polizia avevano denunciato il pericolo al quale erano esposti gli agenti. Quattro giorni dopo aver concluso la sua missione, il 27 luglio, il veneziano ha scoperto di aver contratto il virus. "Si è presentato all’ospedale di Jesolo ma gli hanno prescritto una cura antibiotica da fare in casa - ha proseguito l’ex compagna - le sue condizioni sono peggiorate e tre giorni dopo si è presentato di nuovo davanti ai medici, che solo a quel punto l’hanno trasferito a Dolo". Dopo il ricovero, su Facebook Avezzù sembrava quasi scherzare con chi gli chiedeva informazioni sul suo stato: "Mi sono preso il Covid e me lo sono preso proprio bene", le sue parole social. In realtà, stava sempre peggio.

Bassetti preoccupato: "Minacciato ogni giorno dai no vax, devo guardarmi alle spalle appena esco di casa"

Aveva capito che rischiava di non farcela e chiedeva che sulla sua tomba comparisse lo stemma del Secondo reparto mobile, quello al quale apparteneva. Domenica è morto, dopo che la polmonite gli ha devastato entrambi i polmoni. "Era un brav’uomo, che amava profondamente il suo lavoro", ha spiegato ancora l'ex compagna. "Lui era contrario al vaccino - ha aggiunto Monica Valotto - temeva gli avrebbe causato una trombosi, non si fidava. E non credeva neppure che il Coronavirus fosse così pericoloso. Mi diceva: 'Io sono più forte del Covid'. Forse aveva sottovalutato il pericolo".

Manifestazione in piazza di no mask e no vax: 44 multe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.