"Dammi un bacio", tenta di molestare una bimba di 9 anni. Poi ferisce con una bottiglia lo zio della piccola

Un episodio raccapricciante è avvenuto a Milano, in un parco. Qui una bimba di 9 anni stava giocando nell’area verde sotto casa. A un certo punto si è avvicinato un uomo, che poi si scoprirà essere un quarantacinquenne originario della Costa d’Avorio pluripregiudicato e con diversi ordini di espulsione mai eseguiti: "Dammi un bacio, dammi un bacio", la richiesta iniziale dell'ivoriano. Nessuno però ci ha fatto caso: l’uomo aveva infatti toni gentili, non sembrava avere l’aria di un molestatore. La situazione però è cambiata rapidamente, con l'uomo che si è fatto sempre più pressante.

La piccola è quindi fuggita verso casa e ha raccontato tutto alla mamma e allo zio. I familiari sono scesi immediatamente: "Lascia stare la bambina", gli ha urlato lo zio di 30 anni. L’ivoriano ha quindi reagito: ha frugato in un cestino della spazzatura e tirato fuori una bottiglia di birra vuota, ne ha spaccato il collo a terra iniziando ad agitare il coccio contro le persone presenti in quel momento nel parchetto. L'ivoriano ha dato in escandescenze e completamente fuori di sé ha puntato deciso verso lo zio della bimba: lo ha colpito al braccio destro, lacerandogli il bicipite e lesionando un’arteria, come riportato da Il Giorno.

Una donna a questo punto gli ha stretto attorno al braccio una maglietta per frenare l’emorragia. Il trentenne è stato trasportato in ospedale e se la caverà, anche se la prognosi dovrebbe superare ampiamente i 30 giorni. Dai controlli si sono successivamente scoperti i precedenti accumulati in circa vent’anni di permanenza a Milano da irregolare dell'ivoriano: reati contro il patrimonio, denunce per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e una sfilza di espulsioni senza esito. Ora questo episodio che avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave. Fortunatamente sia la bambina che lo zio se la caveranno.

