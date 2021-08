Tragedia durante il rally, auto esce di strada in rettilineo: travolti e uccisi due giovani spettatori

28 agosto 2021 a

Tragedia a Reggio Emilia durante una gara di rally. Nella mattinata di sabato 28 agosto, verso le ore 10, nel corso della 41esimo rally dell’Appennino reggiano, si è infatti verificato un incidente nel corso del quale due giovani spettatori sono morti. I rilievi sono a cura dei Carabinieri della Stazione di san Pollo d’Enza. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora all’esatto vaglio, durante la gara, in località Riverzana tra i comuni di San Polo d’Enza e Canossa su un tratto rettilineo del circuito, un equipaggio a bordo di una Peugeot 208, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo uscendo dal circuito.

A causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, l'auto si è staccata dal suolo e precipitando su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico ha investito mortalmente i due giovani. I due componenti dell’equipaggio sono rimasti illesi. La gara è stata sospesa. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Una tragedia che ha davvero dell'incredibile.

