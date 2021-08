Brindisi, donna incinta folgorata sotto la doccia a Mesagne: neonato salvo con un parto cesareo record

27 agosto 2021 a

Una donna di 42 anni è rimasta folgorata mentre si stava facendo la doccia. E' accaduto a Mesagne, in provincia di Brindisi, intorno alle 18 di giovedì 26 agosto. Al momento dell'incidente in casa era presente anche il marito, che ha subito lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è arrivata in coma. L’equipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Paolo Amoruso era stata immediatamente allertata e ha eseguito un parto cesareo record, riuscendo a mettere in salvo il neonato, di 34 settimane. "Abbiamo fatto il taglio cesareo in 30 secondi, garantendo la sopravvivenza del bambino. La tempestività è stata determinante", ha spiegato il primario. La donna invece è ancora in gravi condizioni. Non si sa ancora bene cosa abbia provocato questo incidente.

