Ciro Di Maio, arrestato il conduttore tv: colto in flagrante mentre acquistava droga dello stupro

Il conduttore tv Ciro Di Maio è stato arrestato per aver acquistato una grossa quantità di droga dello stupro. Di Maio, 46 anni, è stato colto in flagranza, mentre ritirava nella sua abitazione a Milano un pacco pieno di Gbl, una sostanza con effetti simili ai barbiturici. Dal 2009 sul canale Marcopolo Tv conduce il programma "Diario

di Viaggio".

I poliziotti della squadra mobile della questura del capoluogo lombardo, indagando sulla diffusione di stupefacenti nei rave e nelle feste, hanno individuato una spedizione di droga sintetica dall’Olanda, in consegna ieri mattina in zona Loreto a un soggetto indicato con lo pseudonimo "Mia Maio". Grazie alla collaborazione della Sezione di Polizia giudiziaria della Polaria di Fiumicino competente nel contrasto all’acquisto dall’estero di droga da utilizzare nei rave party, gli accertamenti svolti dai poliziotti milanesi hanno permesso di individuare Di Maio come probabile destinatario della droga. L’uomo, inoltre, recentemente era stato arrestato in flagranza di reato perché aveva acquistato dalla Cina circa 4 litri di Gbl. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno seguito l’arrivo di un corriere espresso presso la casa del conduttore che, una volta ritirato il plico, è stato colto in flagranza di reato. Dopo un’iniziale reticenza, il 46enne ha infatti confermato ai poliziotti di essere il destinatario della droga e di esserne dipendente da diverso tempo.

In casa sua gli agenti hanno trovato e sequestrato un contenitore con circa 1 litro di Gbl e un flaconcino da 0,5 ml con dosatore. Con il quantitativo di sostanza sequestrata, risultata di ottima qualità, con una percentuale di oltre il 70 per cento di principio attivo, si possono smerciare al dettaglio circa 1.400 dosi. Di Maio è stato arrestato per acquisto e detenzione ai fini di spaccio di droga.

