Denise Pipitone, è morto il nonno: era il padre di Piera Maggio. Annuncio sui social

E' morto il nonno di Denise Pipitone. A darne notizia con un annuncio sui social è la mamma della piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, Piera Maggio.

In pochi minuti il post che ha riferito la scomparsa del padre della Maggio ha ricevuto migliaia di espressioni di cordoglio e commenti per l'addio al nonno della piccola che non ha potuto ricordare di riabbracciarla. La vicenda della piccola Denise tiene banco da anni nel dibattito mediatico e giudiziario e l'attenzione del pubblico italiano, ma non solo, su questa vicenda è rimasto inalterato in tutti questi anni. Attualmente è ripreso il processo sulla vicenda, con l'ex pm Angioni sul banco degli imputati per falsa testimonianza.

