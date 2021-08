Frosinone, tifoso morto per un malore fuori dallo stadio

21 agosto 2021 a

Frosinone, un tifoso di 46 anni è morto fuori dallo stadio per un malore mentre era in fila con il figlio per entrare nella tribuna est del "Benito Stirpe" prima della partita tra la squadra gialloblù e il Parma.

L'uomo si è accasciato a terra e quando sono arrivati i soccorsi la situazione era già critica, e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 presenti sul posto e poi trasferito in ospedale, ma vi è arrivato già morto. Una tragedia che ha funestato la ripresa del campionato di Serie B e il ritorno dei tifosi allo stadio. La partita si è poi giocata ed è finita 2-2. Una volta appresa la notizia i tifosi del Frosinone hanno smesso di intonare i cori e hanno ritirato gli striscioni in segno di solidarietà.

