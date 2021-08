Caltagirone, abbandona figlio disabile sotto il sole: muore 14enne, fermata la madre

19 agosto 2021 a

Caltagirone, una donna di 45 anni, madre di un figlio disabile, è stata fermata dai carabinieri della Stazione di Grammichele nel Catanese per abbandono di minore aggravato dall’averne causato la morte.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Caltagirone è emerso, infatti, che l’indagata ha abbandonato il figlio di 14 anni, di cui aveva la custodia esclusiva dopo la morte del padre, persona incapace di provvedere a se stessa perchè affetto da tetraparesi spastica e da un grave ritardo mentale. Lo avrebbe lasciato sotto il sole cocente per un notevole lasso di tempo, da cui ne è derivata la morte. La donna poi ne avrebbe spostato il corpo per depistare le indagini. Il decesso del ragazzo pare inoltre sia avvenuto diverse ore prima delle telefonata della donna al 112. La 45enne, peraltro, ha tentato più volte di fuggire, essendo ben conscia dei rischi a cui era esposta, dal momento che aveva avuto anche un precedente per abbandono di minori sempre a danno del figlio in concorso con il padre, poi deceduto, del bambino.

