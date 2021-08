Poliziotto no vax: "Il Covid non è così pericoloso, meglio stare in ufficio che costretto al vaccino"

19 agosto 2021 a

Una posizione che fa discutere quella dell'agente della polizia ferroviaria di Gorizia, Mario De Marco, la cui foto su un tavolino tra due macchine mentre consuma il pranzo fuori dalla caserma perché sprovvisto di green pass, ha fatto il giro anche dei social. "Non sono convinto del vaccino, non voglio farlo. Le imposizioni mi vanno strette. Certo non vorrei ammalarmi: mi spaventa il Covid come mi spaventa uscire di casa ed essere colpito da una tegola in testa, ma non reputo la malattia così pericolosa", ha detto il poliziotto 58enne coordinatore provinciale del sindacato Lo scudo.

De Marco quindi ha proseguito: "Non sono vaccinato, non ho il Green Pass e per questo non mi hanno fatto entrare a mensa nella caserma Massarelli ma noi lavoriamo nelle caserme, stiamo negli alloggi, saliamo in auto, lavoriamo fianco a fianco con i colleghi e solo a mensa c’è l’obbligo del Pass e ci dividono - ha spiegato -. Mi chiedo se potrò salire sul treno per i controlli, se potrò continuare a lavorare. Mi dispiacerebbe finire in un ufficio, ma accetterei di essere demansionato piuttosto che costretto al vaccino. Se mi licenziassero ci penserei, ma andrò presto in pensione, dovrei salvarmi".

Il Green Pass è obbligatorio per accedere ai locali mensa di tutte le aziende. Il sindacato di polizia Lo Scudo di Gorizia ha denunciato la situazione che si è venuta a creare in seguito all'introduzione del provvedimento obbligatorio. Ed è per questo che il segretario provinciale Mario De Marco si è recato alla caserma di Polizia Massarelli per mangiare nella mensa locale, ma poiché sprovvisto di Green Pass non ha potuto accedere ai locali. Gli è stato consegnato il pranzo all'interno di un sacchetto per il consumo da asporto, all'esterno della struttura. De Marco, allora, nel parcheggio ha allestito uno spazio per il pranzo, seduto su un tavolino da campeggio che aveva ancora in auto. Una foto divenuta virale e ora anche le sue parole faranno certamente discutere.

