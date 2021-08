Sesso in chat con minorenne, respinta la richiesta di scarcerazione per il parroco di San Feliciano

17 agosto 2021 a

a

a

Don Vincenzo Esposito rimane in carcere. E' stata infatti respinta l’istanza di scarcerazione presentata la scorsa settimana dall’avvocato del parroco di San Feliciano, Renato Vazzana. Don Esposito si trova nel carcere di Spoleto dal 3 agosto scorso dopo un’indagine condotta dai carabinieri di Termoli Imolese. Il prete è accusato di prostituzione minorile e di detenzione di materiale pedopornografico.

Sacerdote di Magione arrestato per prostituzione minorile. La mamma del ragazzino ai domiciliari

L’istanza, stando a quanto riportato dalla difesa, è stata respinta in quanto è andata in mano al gip feriale e non al titolare. Il legale di don Esposito, nelle prossime settimane, si presenterà nel carcere di Spoleto, dove farà interrogare il suo assistito per poi ripresentare una nuova istanza di scarcerazione.



Sesso in chat con ragazzi minori, il prete arrestato gli diceva: "Mi piacerebbe farlo in tre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.