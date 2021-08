Incidente sulla Flaminia, un morto e due feriti gravi: strada chiusa in entrambe le direzioni

13 agosto 2021 a

Incidente mortale in Umbria, nel pomeriggio di venerdì 13 agosto. La strada statale 3 Flaminia è infatti stata chiusa in entrambe le direzioni tra Nocera Umbra e Gaifana, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di due persone, gravi, e un morto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. I feriti sono stati trasportati, in codice rosso, uno all'ospedale di Perugia e un altro nella struttura di Terni.

