Omicidio di Voghera, l'assessore Adriatici "pedinava la vittima" secondo l'analisi dei video

11 agosto 2021 a

a

a

Massimo Adriatici avrebbe pedinato la vittima, Youns El Boussettaoui. La procura di Pavia, nell'indagine dell'omicidio di Voghera che vede l'assessore leghista alla Sicurezza nei guai, sta registrando una "coincidenza quantomeno anomala". Lo riporta in esclusiva il Corriere della Sera. Adriatici, avvocato di 47 anni, avrebbe percorso le stresse strade di Youns, 39 anni, ucciso poi da un proiettile. In quei filmati - riporta sempre il Corriere della Sera - chi camminava davanti, pare ignaro della presenza alle spalle, era El Boussettaoui, seguito da Adriatici che forse, con quella attività di monitoraggio voleva appurare eventuali nuove scorrerie del marocchino.

Assessore aggredito dal marocchino prima dello sparo: gli istanti prima dell'omicidio | Video

L'inchiesta è delicata. Come anticipato dal Corriere, il pm Roberto Valli, uno dei magistrati diretti dal procuratore aggiunto Mario Venditti, ha chiesto al gip l’incidente probatorio per cristallizzare due delle tre testimonianze di clienti del bar Ligure di piazza Meardi, fuori dal quale, alle 22.14 dello scorso martedì 20 luglio, dalla pistola con il colpo in canna e senza sicura Adriatici aveva sparato in direzione di El Boussettaoui che lo aveva aggredito con un improvviso pugno in volto. Quei due testimoni, entrambi stranieri, potrebbero non sostare a Voghera fino all’inizio del processo.

Voghera, un testimone contro Adriatici: "Ha preso la mira e ha sparato a sangue freddo"

Sulle ultime analisi dei video, quando dovrà rispondere, Adriatici, ai domiciliari dopo la convalida per eccesso colposo di legittima difesa, potrà replicare che non si trattava di pedinamenti bensì dell’attività da assessore. Vigilare, controllare. Adriatic aveva l’abitudine di convocare dirigenti di polizia e ufficiali dei carabinieri per spiegare come si dovesse lavorare sulla sicurezza: frequenti sollecitazioni, queste, riportate dai vertici delle forze dell’ordine e dalla Prefettura alla sindaca, con l’obiettivo di spingere all’adozione di misure preventive. Due giorni prima di morire El Boussettaoui, pluripregiudicato, aveva infastidito i clienti di un locale, il titolare aveva informato Adriatici, il quale ha in ogni modo escluso di aver raggiunto il bar Ligure con la certezza di trovarci El Boussettaoui e "punirlo". L'indagine è entra nel vivo.

Domiciliari confermati per l'assessore che ha ucciso il marocchino. L'avvocato: "Trasferito in un luogo sicuro, teme per la sua incolumità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.