Un altro morto sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra di calcestruzzo a Foggia

09 agosto 2021 a

Un altro morto sul lavoro. In provincia di Foggia un operaio di 47 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo all'interno del cantiere in cui stava lavorando, a San Giovanni Rotondo. Quando i soccorritori, una squadra medica del 118, sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. L'indagine è in mano ai carabinieri, la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione: la lastra di calcestruzzo sarebbe caduta da una pala meccanica guidata da un collega. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal dell'Asl di Foggia.

(notizia in aggiornamento)

