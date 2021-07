31 luglio 2021 a

a

a

Gaetano Curreri ricoverato in ospedale, in terapia intensiva. Il cantante degli Stadio, 69 anni, ha avuto un malore ieri notte mentre stava per esibirsi in concerto a San Benedetto del Tronto sulle note della canzone Piazza Grande di Lucio Dalla. Le sue condizioni sono stabili secondo quanto riferisce il profilo Facebook ufficiale degli Stadio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.