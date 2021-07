Figlia di genitori no vax morta di Covid a 11 anni, il medico: "Variante Delta colpo di grazia"

27 luglio 2021 a

Dramma a Palermo, dove è morta per Covid una bambina di 11 anni, Nessuno nella famiglia della piccola si era per ora sottoposto al vaccino. "La variante Delta del Covid è stata il colpo di grazia per la bimba, ha una elevata contagiosità, purtroppo e la piccola aveva già equilibrio precario", ha affermato all'Adnkronos Marilù Furnari, la responsabile della direzione medica dell’ospedale dei Bambini dove appunto si è spenta la piccola. L'undicenne era affetta da una rara patologia autoimmune.

"Dobbiamo cercare di non abbassare assolutamente la guardia - ha poi proseguito la dottoressa - vedo in giro troppe persone senza mascherine con grandi assembramenti. Bisogna lavarsi spesso le mani, perché i casi stanno raddoppiando. Se continua così tra due mesi siamo punto e a capo. Purtroppo abbiamo troppa gente che ancora non si vaccina - ha quindi denunciato la dottoressa Furnari - se continua così in due mesi siamo punto e a capo proprio per questo". Alla domanda se i genitori e la sorella della piccola non si siano vaccinati perché no vax ha così replicato: "Non solo, ma ritengo che non lo abbiano fatto perché siano no vax, hanno seguito la scienza in questi giorni. Li ho visto veramente affranti", ha affermato.

Peraltro i genitori non hanno potuto vedere la piccola proprio perché per il Covid è vietato. La piccola è arrivata in gravi condizioni ed è stata subito intubata. "Bisogna assolutamente vaccinare i più giovani - ha aggiunto ancora la dottoressa Furnari - perché anche per i giovani ci sono complicanze che si mettono in evidenza solo a distanza di settimane. Il Covid è una malattia multisistemica. Devono vaccinarsi perché serve per interrompere la catena del contagio - ha concluso il medico - e poi perché solo così si potrà aprire la scuola in sicurezza, bisogna approfittare del mese di agosto per vaccinarsi". Nella serata di martedì 27 luglio la madre della piccola ha dichiarato: "Non siamo no vax, ma non abbiamo fatto in tempo a vaccinarci", le sue parole.

