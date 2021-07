Maltempo al Nord, il video shock: fiume di fango nel Comasco

Un motociclista salvo per miracolo

27 luglio 2021

Un fiume di fango che travolge tutto: sono testimonianze scioccanti quelle che arrivano dalla provincia di Como, squassata da giorni da violenti episodi atmosferici che hanno causato frane, dissesti e smottamenti in vari paesi della zona. Il video in questione è stato girato a Piazza Santo Stefano, frazione fra Cernobbio e Moltrasio sulla sponda occidentale del lago. Nelle immagini si vede un fuoristrada che tenta invano di andare contro il muro d'acqua, tanto che alla fine viene trascinato dall'impeto della corrente, scomparendo dal campo visivo. Subito dopo una macchina rovesciata viene portata via come un ramoscello dalla forza dell'alluvione. Per fortuna, invece, il guidatore di uno scooter riesce appena in tempo a deviare, evitando il flusso d'acqua e detriti. Una tragedia scampata per lui.

A seguito dei tremendi fenomeni atmosferici degli ultimi giorni, in cui si sono registrate diverse esondazioni ed è stato necessario evacuare alcuni centri abitati, la provinciale Lariana (da domenica scorsa) e la statale Regina (da questa mattina) sono state chiuse. Chiuso anche il ponte sul Breggia. Le autorità stanno ripetendo gli appelli a evitare qualsiasi spostamento. Il Comasco è in ginocchio per la feroce ondata di maltempo: il forte vento, i temporali e la grandine hanno devastato in più punti la zona. In diverse frazioni si segnalano fiumi di detriti, alberi caduti, case distrutte e torrenti tracimati. Due giorni fa una frana ad est del lago di Como ha interessato il paese di Blevio. e due frazioni a monte sono rimaste isolate.

Temporali al nord, caldo anomalo nel centro-sud

L'ondata di maltempo che sta flagellando la provincia lombarda proseguirà, secondo le previsioni meteo, per tutta la giornata di oggi con rovesci e temporali dal tardo pomeriggio: dopo una schiarita serale, si prevede maltempo anche per mercoledì 28 e per tutto il fine settimana, con un miglioramento atteso solo per giovedì 29.

