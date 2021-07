Sardegna in fiamme. Residenti e turisti in fuga da Porto Alabe, il borgo delle vacanze di Elisabetta Canalis

25 luglio 2021 a

Scene apocalittiche in Sardegna dove la zona nord ovest dell'isola sta bruciando. Fiamme alte metri nella zona dell'Oristanese, con residenti e turisti in fuga dal fumo acre. Una situazione tremenda che si è vissuta sino a quache ora fa a Porto Alabe dove circa 200 persone hanno lasciato le proprie abitazioni per l'aria irrespirabile e la paura che la situazione potesse sfuggire di mano sino a mettere in pericolo le abitazioni.

I lanci con i mezzi aerei e il Canadair hanno ridootto molto le fiamme e la situazione nel pomeriggio di oggi, domenica 25 luglio, sembra sotto controllo dei mezzi a terra. L'incendio che dalla notte di sabato ha devastato ampie zone del Montiferru e della Planargia è entrato nel piccolo borgo di Porto Alabe nel comune di Tresnuraghes e ha scatenato il panico fra gli abitanti che si sono dati alla fuga. L'incendio ha avuto due grandi fronti: ancora a Santu Lussurgiu dove il fuoco ha lasciato il paese per risalire il Monte Oe e, una volta raggiunto il crinale, è disceso e nella vallata sottostante raggiungendo Sennariolo e Cuglieri e poi lungo la costa di Tresnuraghes e Cuglieri. Le tre strade che da Santu Lussurgiu portano alla Planargia di Cuglieri sono bloccate, ci passano soltanto i mezzi di soccorso. Così per tutta la notte in zone limitrofe all'incendio è letteralmente piovuta cenere.

Porto Alabe, frazione di Tresnuraghes, è un borgo di mare conosciuto anche per essere il posto del cuore di Elisabetta Canalis. L'ex velina ha trascorso le vacanze della sua infanzia e saltuariamente riesce a tornarci anche perché ha una casa di famiglia. Il padre, morto nel 2017 a causa di un ictus, era originario di Tresunuraghes e amava trascorrere le vacanze con la sua famiglia proprio a Porto Alabe. Proprio Elisabetta Canalis non ha mancato di dare la propria vicinanza al borgo marino tramite i social: "Vicina alle persone che stanno lottando contro le fiamme".

