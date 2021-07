Esplosione in villetta al mare, bimbo di 5 anni ustionato gravemente

25 luglio 2021 a

Grave incidente nel Leccese, in Salento. Sono ricoverati entrambi in prognosi riservata nel Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi l’uomo e il bambino di 5 anni, probabilmente suo nipote, feriti in modo grave nell’esplosione avvenuta domenica 25 luglio nella villetta familiare di Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò in provincia di Lecce.

Esplode villetta bifamiliare, un morto e tre feriti

I sanitari, prima di 48 ore, non potranno delineare l’esatta condizione clinica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ci sarebbe una quarta persona praticamente illesa. Il padre del piccolo invece è stato condotto all'ospedale di Gallipoli. Sul posto ci sono appunto i carabinieri e vigili del fuoco. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure all'anziano, al bambino di 5 anni e al papà che occupavano l'appartamento. I due feriti più gravi sono stati condotti alla volta del nosocomio brindisino, l'altro invece al vicino ospedale di Gallipoli.

Probabilmente è stato il malfunzionamento di un un tubo del gas a causare una fiammata e poi un’esplosione nella villetta di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 10. Nella casa c’erano i proprietari che avevano deciso di trascorrere la domenica al mare ed aveva raggiunto la marina.

