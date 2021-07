Piacenza, bambino di 9 anni rischia di annegare nel fiume Trebbia a Marsaglia: ricoverato a Parma, è grave

24 luglio 2021 a

Un bambino di nove anni ha rischiato di annegare nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, mentre faceva il bagno nel fiume Trebbia a Marsaglia, in provincia di Piacenza. Ora il piccolo si trova ricoverato a Parma in gravi condizioni. Il bambino si trovava lungo le rive del torrente, in Alta Val Trebbia, con la famiglia quando avrebbe accusato un malore in acqua.

Il padre è corso in suo aiuto, riuscendo a riportarlo a riva in attesa dei soccorsi. Era privo di coscienza ed è stato rianimato dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. In volo è stato poi trasportato al Maggiore di Parma. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri.

