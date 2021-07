Morta la mamma di Billy Costacurta: la donna ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro a Varese

23 luglio 2021 a

Lutto per Alessandro "Billy" Costacurta: è morta la mamma. Margherita Beccegato, 87 anni, è rimasta vittima di un brutto incidente stradale, schiantandosi contro un muro in provincia di Varese. La madre dell'ex difensore del Milan e della Nazionale, ora apprezzato commentatore televisivo per Sky, ha perso il controllo dell'auto a Premezzo probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente, via Padre Reginaldo Giuliani, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma l'intervento si è rivelato vano. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente.

Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente, stanno lavorando gli agenti della polizia locale. Immediatamente avvisati i famigliari della vittima, sul posto il fratello dell’ex calciatore del Milan. Beccegato, alla guida di un'utilitaria, si è schiantata contro un muro di cemento: l'impatto si è rivelato fatale.

In questi giorni Billy Costacurta si trovava in vacanza in Francia, a Le Pyla sul Mer, località di mare del Golfo di Biscaglia a pochi chilometri dai Paesi Baschi, insieme alla moglie Martina Colombari, attrice e modella oltre a una delle più famose vincitrici del concorso di Miss Italia (nel 1991). Costacurta è stato invece un pilastro del Milan: con il clun rossonero ha giocato 663 partite in 20 stagioni, vincendo tra i tanti trofei 7 volte lo Scudetto, 5 la Champions League e 2 il Mondiale per Club. In carriera vanta anche 59 partite in Nazionale.

